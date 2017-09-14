عامر حسين يتنازل عن مقاضاة ميدو بعد الصلح (صور)

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تصالح أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادي دجلة، اليوم، الخميس، مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال الجلسة التى جمعت بين الطرفين، فى نادى سبورتنج بالإسكندرية.

وشهدت الجلسة، حضور سيد متولى مدير الكرة بوادى دجلة، وعدد من الرياضيين، وذلك بعد الأزمة التى نشبت بين الطرفين عقب هجوم "ميدو" على عامر حسين بشكل حاد قبل عدة أسابيع، وهو ما دفع رئيس لجنة المسابقات لمقاضاة المدير الفني لوادي دجلة، قبل أن يتنازل عن ذلك خلال جلسة الصلح التي جمعت بينهما اليوم.

وكان ميدو قد شن هجوما عنيفًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وتضمن الهجوم ألفاظًا بذيئة وإهانات في حق رئيس لجنة المسابقات وزوجته وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.