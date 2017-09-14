طارق يحيى يطمئن على «حفني» بعد تعافيه من الإصابة

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حرص طارق يحيى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق قبل مران اليوم من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان حفني قد تعافى من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة بتمزق في العضلة الضامة غاب بسببها لفترة ليست بالقصيرة عن الفريق.

وشارك حفني في التقسيمة مع الفريق خلال تدريبات اليوم في إطار الاستعدادات لمواجهة الداخلية يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري بعد التعادل في الجولة الأولى مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق.