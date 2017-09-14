تيلرسون: لا نريد ظهور "داعش" مرة أخرى في ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إنه لا يرغب في أن يرى ليبيا مكانًا يمكن أن يظهر به تنظيم داعش مرة أخرى.

جاءت تصريحات تيلرسون ، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني بوريس جونسون عقب اجتماع سداسي بشأن ليبيا عقد في لندن اليوم ضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وحضره المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وفقًا لفيديو نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وذكرت بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية، أنلوزير الخارجية البريطاني قال خلال المؤتمر إنه يعتقد أن إجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل قد يكون في الجدول الزمني الصحيح.

وأضاف بوريس جونسون أن اجتماع لندن قد يكون فرصة لكسر الجمود السياسي في ليبيا.