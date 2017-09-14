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إجلاء 100 ألف شخص في موسكو بعد بلاغات بوجود قنابل

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مصراوي Masrawy

إجلاء 100 ألف شخص في موسكو بعد بلاغات بوجود قنابل

08:19 م الخميس 14 سبتمبر 2017

إجلاء 100 ألف شخص في موسكو بعد بلاغات بوجود قنابل

ارشيفية

موسكو - (د ب أ): 

قامت السلطات الروسية بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص في موسكو وحدها خلال الأيام الأخيرة، لمواجهة موجة من التهديدات بالقنابل دفعت لإجراء عمليات إجلاء جماعية من المواقع المزدحمة في جميع أنحاء ، وفقا لما أوردته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

ونفذت السلطات عمليات بحث لمراكز التسوق والمطارات والفنادق ومؤسسات التعليم عن المواد المتفجرة. ولم ترد أنباء عن العثور عليها.

وقد أدت تهديدات بوجود قنابل إلى عمليات إجلاء في 22 مدينة على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت العاصمة الروسية نحو 100 بلاغ خادع عن وجود قنابل.

وأدان الكرملين عمليات التهديد بوجود قنابل ووصفها بأنها "إرهاب هاتفي"، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الحكومية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن السلطات تسعى جاهدة الى تعقب الجناة. ورفض الكشف عن المصادر المحتملة للاتصال للإبلاغ عن وجود قنابل.

وذكرت وكالة الانباء الروسية نوفوستي فى وقت سابق أن العديد من المكالمات يعود مصدرها إلى أوكرانيا المجاورة.

وتدهورت علاقات روسيا مع اوكرانيا إلى أدنى مستوى لها منذ أن ضمت روسيا منطقة شبه جزيرة القرم في جنوب البلاد منذ ثلاث سنوات.

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