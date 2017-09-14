وزير خارجية بريطانيا: ليبيا هي خط المواجهة الأول مع الإرهاب والهجرة

لندن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن ليبيا هي خط المواجهة الأول في حرب مشتركة ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن الدول المشتركة وهي (فرنسا وأمريكا وبريطانيا وهولندا وايطاليا ) لديها مصلحة حيوية في استقرار ليبيا.

وأضاف جونسون ، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وفقا لقناة " سكاي نيوز" الإخبارية، أنه تم عقد اجتماع أمريكي - أوروبي للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا، مضيفا: أن "هدفنا مشترك هو كسر الجمود العسكري ودعم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في جهوده لحل الأزمة السياسية ".

وأشار زير الخارجية البريطاني، إلى أن دول شمال إفريقيا الصديقة يشاطرون الأهداف التي تسعى إلى استقرار الوضع في ليبيا، لافتا إلى أن العديد من الدول سوف تساعد الشعب الليبي للوصول إلى تسوية سياسية على أساس حلول الوسط والتوافق بين أطياف الشعب.

وعن تجارب كوريا الشمالية النووية والصواريخ الباليسيتة قال جونسون "إنه ناقش أيضا الوضع المأساوي في شرق آسيا وخاصة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا نوويا باليستيا "، مشيرا الى أن بحث سبل تعزيز قرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات على كوريا الشمالية للوصول إلى حل دبلوماسي.

ولفت جونسون، إلى أن بريطانيا وأمريكا سيعملان معا إلى جانب شركائهم ومن بينهم الصين من أجل ضمان نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.