أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب: لا تفاوض على بناء جدار المكسيك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: لا تفاوض على بناء جدار المكسيك

08:12 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ترامب: لا تفاوض على بناء جدار المكسيك

ترامب

واشنطن - (د ب أ): 

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لن يتفاوض حول بناء جدار على الحدود الجنوبية لبلاده، في حين يتطلع إلى العمل مع الديمقراطيين لحماية المهاجرين الشباب، الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، وهم أطفال.

وأضاف ترامب للصحفيين في فلوريدا "في نهاية المطاف، يجب أن يكون لدينا جدار" وذلك في رده لإزالة الالتباس حول تقارير تحدثت عن اتفاق مع الديمقراطيين حول الهجرة.

ونفى ترامب أنه توصل إلى اتفاق وشدد على أنه في مرحلة ما، يتعين التوصل لاتفاق لتمويل الجدار.

وقال ترامب: "إنهم لا يستطيعون عرقلة الجدار. يجب أن يكون لدينا الجدار".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تهدد بتحويل أمريكا إلى "رماد وظلام"

    أخبار

  • منظمة حقوقية تونسية تطالب ببناء مقبرة خاصة لدفن جثث غرقى المهاجرين

    أخبار

  • ترامب: لا اتفاق مع الديمقراطيين حول مصير المهاجرين الشباب

    أخبار

  • طائرات التحالف الدولي تقتل عائلة عراقية غرب بغداد

    أخبار

إعلان

df27fda6d8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة