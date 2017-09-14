ترامب: لا تفاوض على بناء جدار المكسيك

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لن يتفاوض حول بناء جدار على الحدود الجنوبية لبلاده، في حين يتطلع إلى العمل مع الديمقراطيين لحماية المهاجرين الشباب، الذين يصلون إلى الولايات المتحدة، وهم أطفال.

وأضاف ترامب للصحفيين في فلوريدا "في نهاية المطاف، يجب أن يكون لدينا جدار" وذلك في رده لإزالة الالتباس حول تقارير تحدثت عن اتفاق مع الديمقراطيين حول الهجرة.

ونفى ترامب أنه توصل إلى اتفاق وشدد على أنه في مرحلة ما، يتعين التوصل لاتفاق لتمويل الجدار.

وقال ترامب: "إنهم لا يستطيعون عرقلة الجدار. يجب أن يكون لدينا الجدار".