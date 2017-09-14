"مصر للطيران": تعيين عبد الهادي مصطفى رئيسا لأكاديمية التدريب

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم، قرارًا بتعيين الطيار عبد الهادي مصطفى الشقنقيري رئيسا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة، خلفا للطيار محمد منار.

كما أصدر مسلم قرارًا بتعيين كل من الطيار هاني عزمي رئيسا لقطاع العمليات الجوية خلفا للطيار شريف خليل، والطيار فؤاد رضوان رئيسا لمركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفا للطيار محمد عليان.