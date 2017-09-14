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رئيس الوزراء يصل من شرم الشيخ بعد مشاركته في مؤتمر الشمول المالي

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصل من شرم الشيخ بعد مشاركته في مؤتمر الشمول المالي

08:17 م الخميس 14 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يصل من شرم الشيخ بعد مشاركته في مؤتمر الشمول المالي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قادمًا من شرم الشيخ عقب المشاركة بالمؤتمر الدولي السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي "Global Policy Forum"، الذي ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بحضور أكثر من 800 مشاركًا من نحو 95 دولة لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالي وأنشطته على مستوى العالم.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر، إن هناك تحسنًا ملحوظًا فى دور المستثمرين والمؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح عبر زيادة الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلى عام 2016 ــ2017 مقارنة بـ 3.5 % بالعام السابق له، كما انخفض العجز الكلى إلى 10.9 % فى عام 2016ــ2017 مقارنة بـ 12.5 % عن العام السابق.

وأوضح إسماعيل أن عادت إلى السوق العالمى من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار وارتفاع استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية إلى 10.3 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار فى العام الماضى.

كما تحسن مؤشر أداء أعمال مصر نتيجة إقرار عدد من التشريعات المهمة وقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة.

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