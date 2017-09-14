جامعة المنصورة تستعد للعام الجديد بتحويل بعض المقررات إلى إلكترونية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، الانتهاء من الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن جميع الكليات ستبدأ الدراسة منذ اليوم الأول.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، أنه جرى وضع الجداول الدراسية للمحاضرات والسكاشن وصيانة الحرم الجامعة، وإعادة التنسيق الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وصيانة القاعات الدراسية، وعمل لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بإدارات الكليات الملتحقين بها، من خلال لجان التواصل بالكليات لتعريفهم بأساليب الدراسة وواجبات وحقوق الطلاب.

وفي السياق، أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة أعد خطة ستُنفذ مع بداية العام الدراسي الجديد، تتضمن تحويل نسبة الـ 10 % من المحتويات العلمية للمقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، وتفعيل تطبيق جديد على الموبايل يستطيع من خلاله الطالب الاطلاع على الجداول والنتائج، مع توفير أماكن مخصصة لدفع المصروفات الدراسية من خلال نظام (فوري) داخل الحرم الجامعي.

وأوضح عبد الباسط، أن القطاع سيعقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بالبرامج النوعية الجديدة وتسهيل إجراءات القيد للطلاب الجدد.