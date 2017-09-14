أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة المنصورة تستعد للعام الجديد بتحويل بعض المقررات إلى إلكترونية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة المنصورة تستعد للعام الجديد بتحويل بعض المقررات إلى إلكترونية

08:16 م الخميس 14 سبتمبر 2017

جامعة المنصورة تستعد للعام الجديد بتحويل بعض المقررات إلى إلكترونية

محمد القناوي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، الانتهاء من الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن جميع الكليات ستبدأ الدراسة منذ اليوم الأول.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، أنه جرى وضع الجداول الدراسية للمحاضرات والسكاشن وصيانة الحرم الجامعة، وإعادة التنسيق الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وصيانة القاعات الدراسية، وعمل لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بإدارات الكليات الملتحقين بها، من خلال لجان التواصل بالكليات لتعريفهم بأساليب الدراسة وواجبات وحقوق الطلاب.

وفي السياق، أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة أعد خطة ستُنفذ مع بداية العام الدراسي الجديد، تتضمن تحويل نسبة الـ 10 % من المحتويات العلمية للمقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، وتفعيل تطبيق جديد على الموبايل يستطيع من خلاله الطالب الاطلاع على الجداول والنتائج، مع توفير أماكن مخصصة لدفع المصروفات الدراسية من خلال نظام (فوري) داخل الحرم الجامعي.

وأوضح عبد الباسط، أن القطاع سيعقد لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بالبرامج النوعية الجديدة وتسهيل إجراءات القيد للطلاب الجدد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ الأقصر يبحث استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد

    أخبار

  • وكيل "تعليم الإسماعيلية": المدرسون يهربون من العمل بالضواحي بوساطات

    أخبار

  • "تعليم الإسكندرية": انتهاء 95% من أعمال صيانة المدارس - صور

    أخبار

  • 5 ملايين جنيه اعتماد إضافي لرفع كفاءة المدن الجامعية ببني سويف

    أخبار

إعلان

3038bac933.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي