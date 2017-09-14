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"النمنم" من الإسماعيلية: "المصريون لن يتركوا سيناء للدواعش والإرهابيين"

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مصراوي Masrawy

"النمنم" من الإسماعيلية: "المصريون لن يتركوا سيناء للدواعش والإرهابيين"

08:02 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي بخبراء هولنديين في حماية الشواطئ

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بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي بخبراء هولنديين في حماية الشواطئ

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة، أن الحياة في سيناء مستمرة وقائمة بكل جوانبها الثقافية والفنية، إلى جانب ما يجري تنفيذه من أعمال خطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه كما لم يتركها المصريون للإنجليز والعدو الصهيوني، فلن تُترك للدواعش والإرهابين، مؤكدًا للعالم أجمع أن الكنانة ستظل دائمًا وأبدًا واحةً للأمن والأمان على مر الزمان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الثقافة الى مركز ومدينة القنطرة شرق، والتي تفقد خلالها عددًا من المنشآت الثقافية، اليوم الخميس، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء قصر ثقافة مركز ومدينة القنطرة شرق الجديد، والذي يقام على مساحة إجمالية قدرها 1600 متر مربع، ليكون منارة ثقافية وإشعاعية جديدة للمنطقة.

وقال وزير الثقافة: "إننا اليوم في القنطرة شرق، على مقربة من مكان الحادث الإرهابي الغاشم الذى استهدف رجال الشرطة منذ أيام، لنؤكد للجميع أننا مستمرون في مواصلة مسيرة التنمية على أرض سيناء، ولن يثنينا أحد أو يهبط من عزيمتنا وإرادتنا، حكومةً وشعبًا وجيشًا وشرطةً، في الحفاظ على كل حبة رمل من سيناء الغالية".

من جانبه، أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن هناك إصرارًا من مصر، على خوض طريق التنمية ومكافحة الإرهاب، وأن القنطرة ستكون منارة ثقافية وفنية في قلب سيناء، لتؤكد أنها آمنة.

وأضاف المحافظ، أننا لا يمكن أن نقف أمام نور يبعث على هذه الأرض، وسنعمل على البدء في إنشاء وتنفيذ القصر لينتهي في أقرب وقت.

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