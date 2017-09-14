فنانون تخلوا عن زملائهم.. شيرين أغلقت الهاتف في وجه أحدهم

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بعد غياب سنوات فاجأ المطرب طارق فؤاد الكثيرين بعدما خرج للإعلام وكشف عن تعرضه لأزمة نفسية كبيرة بسبب مرضه الذي بدأ منذ 5 سنوات، ومنعه من الغناء خلال تلك الفترة، حيث إنه يعاني من التهاب حاد ومزمن في الصدر وحساسية تعد أول مرحلة في الربو، وتدهورت حالته المادية بعدها، نظرًا لأنه لم يكن قادرًا على تكلفة نفقات العلاج.

وعاتب "فؤاد" المطربة شيرين عبد الوهاب في أكثر من ظهور إعلامي بسبب تخليها عنه، حين عرض عليها ألحانه، حتى يستطيع الحصول على عائد مادي، لكنها لم ترد عليه، على الرغم من ظهورها الأول كان معه في أغنية "كان نفسنا" عام 95، وكان لديها 13 عامًا في ذلك الوقت، قائلًا خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج "صبايا" إنه استعان بها وهى طفلة عمرها 13 عامًا للظهور معه في إحدى الأغاني، قائلًا: "حاولت الاتصال بشيرين في إحدى المرات لأعرض عليها ألحاني (...) لكنها قفلت السكة في وشي".

أزمة طارق فؤاد مع شيرين عبد الوهاب لم تكن الأولى، فعدد كبير من الفنانين تخلوا عن مساعدة زملائهم في أشد أوقات احتياجهم، ونرصدهم خلال التقرير التالى..

ميمي جمال

خلال استضافتها في برنامج "100 سؤال" تقديم راغدة شلهوب على قناة "الحياة"، أفصحت الفنانة ميمي جمال عن الأشخاص الذين خذلوها بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى من داخل الوسط الفني، وتوقفوا عن الاتصال بها بعد رحيله للاطمئنان عليها، ومنهم الملحن حلمي بكر.

سعيد صالح وعادل إمام

بعد ابتعاد سعيد صالح عن الإعلام بسبب إصابته بورم في المخ أثر على ذاكرته تخلى عنه الكثير من الفنانين وكان على رأسهم صديقه "الزعيم" عادل إمام.

وصرح "صالح" خلال إحدي المقابلات الصحفية بأن أصدقاءه تخلوا عنه في محنته ولعل أبرزهم "الزعيم" عادل إمام مشيرًا إلى أنه سأل عنه عبر الهاتف فقط، ولم يكلف خاطره بالحضور للاطمئنان عليه وجهاً لوجه، فضلاً عن مساعدته في ظروفه القاسية، قائلًا: "حزني الوحيد أنني توقعت من شخصيات معينة أن تأتيني وترافقني وتواسيني في أحزاني ومرضي، لكنهم ظلوا بعيدين، لذا لا أستطيع الحديث عنهم؛ لأنهم أصدقاء عمري".

وتابع: "حتى لو ابتعدوا عني لا أستطيع أن أشي بهم، أو أتحدث عنهم بطريقه سيئة".

يونس شلبي

عاني الفنان يونس شلبي هو الآخر من المرض في آخر أيامه، خاصة بعدما أجرى جراحة فى القلب تسببت في زيادة متاعبه وارتفاع نسبة السكر في الدم، وأضطرت زوجته أن تشكو من تجاهل نقابة الممثلين لأزمة زوجها الذي واجه حالة حرجة.

واشتكى "شلبى" خلال أحد اللقاءات التليفزيونية وهو فوق سرير المرض من تجاهل الفنانين لمرضه والظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرا إلى أن عددا قليلا منهم يتصل هاتفيا للاطمئنان عليه.

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سعد الصغير

بينما الفنان الشعبي سعد الصغير فعاش حالة حزن بعد فقدان والدته وكشف خلال أحد حوارته التليفزيونية بأنه مصدوم من موقف بعض المقربين منه أثناء حزنه، حيث خذلوه ولم يقفوا بجانبه في أصعب لحظات حياته وكان أبرزهم صديق عمره الفنان أحمد سعد الذي لم يقم بالاتصال به حتى لتعزيته، كذلك المطربة بوسي والتي خذلته ولم تقم بالواجب على حد تعبيره رغم أنه وقف بجانبها في بداية مشوارها الفني وساندها وقدم لها الكثير.

محسن جابر

بينما المنتج وصاحب شركة "عالم الفن" محسن جابر فصرح خلال لقائه لبرنامج "كلام تاني" من تقديم رشا نبيل على قناة "دريم" بأنه لم يتوقع في يوم من الأيام أن يخذله النجم عمرو دياب بانضمامه إلى شركة "روتانا"، قائلًا: "عمرو دياب خذلني عندما تركني وتعاقد مع شركة "روتانا"، وبرر ما فعله أنه ما هو إلا تعاقد للعام المقبل، مع العلم أنه كان يتقاضى مني مبالغ خيالية، وكان عقده مازال قائما معي".

نداء شرارة

تعرضت الفنانة الشابة نداء شرارة للخذلان أيضًا على يد المطربة شيرين عبد الوهاب بعدما هاتفتها في إحدى المرات لتحضر معها حفل مهرجان بعلبك، وذلك حرصاً منها على دعهما أمام الجمهور وتشجيعها، وسافرت "شرارة" بالفعل إلى لبنان على نفقتها الخاصة، وعندما وصلت أخذت تتصل بشيرين عبد الوهاب التي لم تجيب على اتصالاتها.

وتابعت نداء شرارة إنها عادت مجدداً إلى الأردن بعد أن أحيت شيرين عبد الوهاب الحفل بمفردها، وبعد فترة هاتفت شيرين مجدداً لتسألها عن سبب تخليها عنها، لتجيب عليها قائلة: "معلش يا نداء الواحد أحياناً بينسى أولاده".

مادلين طبر

أزمة أخري جمعت الفنانة مادلين طبر بينها وبين الفنان عادل إمام، بعد أن تخلى عنها دون أن يفي بوعده بحسب تصريحاتها، خاصة بعد ترشحها لمشهد واحد في مسلسله "صاحب السعادة"، مما دفعها للرفض بداية لصغر مساحة الدور، إلا أن الفنانة لبلبة اقنعتها بالعدول عن رأيها، وطلبت منها تأدية الدور احتراماً للفنان عادل إمام، وبالفعل قامت بأداء المشهد بإجادة كبيرة، حتى أن الزعيم صفق لها بنفسه بعد انتهاء الدور واعداً بمنحها دوراً أكبر في المرة المقبلة، وهو ما لم يتم.