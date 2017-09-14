عريقات يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على وكالة غوث اللاجئين "أونروا"

رام الله - (أ ش أ):

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الخميس، المجتمع الدولي للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وتوفير الدعم المالي المطلوب حتى تواصل خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع السفير الروسي لدى فلسطين حيدر أغانين، والقنصل الفرنسي العام بيير كوتشارد، والقنصل الأمريكي العام دونالد بلوم، كل على حدة.

وأضاف عريقات أن كلمة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بيير كرنيول، أمام مجلس وزراء الخارجية العرب أمس الأول في القاهرة، والتي أعلن فيها أن عجز الوكالة بلغ 126 مليون دولار، ولن تكون لديها القدرة على مواصلة عملياتها في نهاية الشهر الجاري، تعد بمثابة ناقوس الخطر.

ودعا إلى الحفاظ على المادة السابعة في مجلس حقوق الإنسان والخاصة بفلسطين، إضافة إلى وجوب نشر القائمة السوداء بأسماء الشركات والمؤسسات والشخصيات التي تعمل مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.

وجدد عريقات الطلب من المجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأمريكية، الإعلان الفوري عن استمرار موقف أمريكا المستند إلى حل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي على أساس حل الدولتين على حدود 1967، وإلى اعتبار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية وتدمر خيار الدولتين.