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المفوضية الأوروبية: سنحترم نتائج استفتاء إقليم كتالونيا

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مصراوي Masrawy

المفوضية الأوروبية: سنحترم نتائج استفتاء إقليم كتالونيا

07:46 م الخميس 14 سبتمبر 2017

المفوضية الأوروبية: سنحترم نتائج استفتاء إقليم كتالونيا

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر

بروكسل - (أ ش أ):

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه سيحترم النتائج التي يسفر عنها استفتاء استقلال إقليم كتالونيا.

ومن المقرر أن يعقد الاستفتاء في أول أكتوبر، لكن الإسبانية أعلنت أنه غير قانوني وتعهدت بمنع إجراء الاستفتاء.

وأوضح يونكر - حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية، الخميس، أنه حال استقلال الإقليم لن يتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا عن طريق اتباع الخطوات التي تتبعها الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد مما يعطي إسبانيا حق النقض.

وأطلق إقليم "كاتالونيا" - الخميس - حملةً للاستفتاء المفترض أن يجرى في الأول من أكتوبر المقبل، ويدعو للانفصال عن إسبانيا.

وتصاعدَ التوتر منذ أن تبنى برلمان كاتالونيا في السادس من سبتمبر، قانونا ينظم هذا الاستفتاء وعلَّقت المحكمة الدستورية الإسبانية القانون وحذرت المنظمين من أنهم يمكن أن يتعرضوا لملاحقات.

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