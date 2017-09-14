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ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من شقة عمته بالجمالية

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من شقة عمته بالجمالية

08:07 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من شقة عمته بالجمالية

تعبيرية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على عامل؛ لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من منزل عمته بمنطقة الجمالية.

معلومات وردت لضباط مباحث الجمالية من صاحب محل مشغولات ذهبية بعرض أحد الأشخاص مشغولات ذهبية للبيع بثمن لا يتناسب قيمتها الحقيقية، أمكن ضبطه ويُدعى " أحمد ا."، 21 سنة، عامل، وبحوزته (3 غوايش، 3 خواتم، 2 سلسلة، دبلة).

اعترف المتهم بسرقة المضبوطات من داخل منزل شقيقة والده "منى ا."، 31 سنة؛ لمروره بضائقة مالية، لافتا بأنه تمكن من الاستيلاء على مفاتيح الشقة أثناء زيارته لها، واستخراج نسخة، واستغل عدم تواجدها بالشقة، واستولى على المضبوطات.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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