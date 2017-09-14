طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة وفود مؤتمر الشمول المالي

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، حالة الطوارئ تزامنا مع مغادرة الوفود المشاركة بموتمر الشمول المالي المنعقد في شرم الشيخ، حيث تم تخصيص فرق من الخارجية والطيران وشركة الميناء لسرعة إنهاء إجراءات سفر الوفود.

وقالت مصادر بالمطار، إن الوفود بدأت في المغادرة، حيث غادر محافظ البنك المركزي المغربي متوجها إلى باريس.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة، بمشاركة محافظى البنوك المركزية الأعضاء في التحالف وممثلين عن 95 دولة.

كما شارك السيسي في جلسة عمل لمناقشة وجهات المختلفة من المشاركين بشأن موضوع مؤتمر الشمول الدولي المنعقد في شرم الشيخ بعنوان "التنوع والشمول– تحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمي".​