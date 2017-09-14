ننشر اعترافات المتهم بسرقة قطع خشبية من المتحف القبطي

كتب - فتحي سليمان:

أحبطت شرطة النقل والمواصلات محاولة سرقة المتحف القبطي بمصر القديمة حيث تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مار جرجس لمترو الأنفاق من ضبط "أ. ف. ع."، 45 سنة، بعدما اشتبهت فيه وبحوزته قطع خشبية منقوشة مختلفة الأحجام يشتبه أن تكون أثرية ومفك صغير الحجم.

وقال المذكور لرجال مباحث شرطة النقل إنه يمر بضائقة مالية شديدة مما دعاه للتفكير في سرقة بعض الحلى الخشبية من باب أثرى داخل المتحف القبطي مستغلاً في ذلك عملة كفرد أمن وعلمه بأن الكاميرات الخاصة بالتغطية مُعطلة.

وأضاف المتهم أنه عقب قيامه بالسرقة قام بالاستئذان مبكرًا من العمل مدعياً مرضه، وخرج من الباب الخلفى للمتحف، إلا أن القوات الخاصة بتأمين محطة مترو أنفاق مار جرجس اشتبهت به أثناء دخوله المحطة فقاموا باستيقافة وتفتيشه.

وأوضح المتهم أنه استخدم لسرقة "المتحف القبطي" مفك، وتم ضبطه بحوزته.

أمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وتحفظت أجهزة الأمن على المتهم بقسم شرطة مصر القديمة وتم تحريز المضبوطات وعرضه على النيابة.