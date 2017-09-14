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الأمن الروسي يفتش أكثر من 190 موقع بعد بلاغات عن تفخيخها

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مصراوي Masrawy

الأمن الروسي يفتش أكثر من 190 موقع بعد بلاغات عن تفخيخها

07:43 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الأمن الروسي يفتش أكثر من 190 موقع بعد بلاغات عن تفخيخها

الأمن الروسي - ارشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الحرس الوطني الروسي، الخميس، أنه يجري أعمال تفتيش في كافة مواقع البنية التحتية التي تم الإبلاغ عن وجود متفجرات فيها عبر الهاتف، مشيرا إلى أن كافة هذه البلاغات حتى الآن كاذبة.

وذكر بيان للحرس الوطنى - أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن جهاز الحرس الوطني الروسي يخصص مجموعات خبراء في المتفجرات ومجموعات من القوات الخاصة المحلية بهدف التأكد من البلاغات حول تفخيخ مناطق بنى تحتية هامة في عدد من المدن الروسية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تأكيد معلومات أي من هذه المكالمات".

وكان مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن مواصلة عمليات تفقد أكثر من 190 منشأة تشهد تواجداً كثيفاً للمواطنين، بعد اتصالات هاتفية مجهولة المصدر في 17 مدينة روسية، ومنها موسكو، مشيرا إلى أن الكثير من الاتصالات بصدد هذه التحذيرات كانت من الأراضي الأوكرانية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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