أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البرلمان الأوروبي يطالب ميانمار بوقف العنف ضد "مسلمي الروهينجا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البرلمان الأوروبي يطالب ميانمار بوقف العنف ضد "مسلمي الروهينجا"

07:40 م الخميس 14 سبتمبر 2017

الروهينجا

بروكسل - (أ ش أ):

طالب البرلمان الأوروبي، الخميس، الجيش في ميانمار بالوقف الفوري لأعمال العنف التي يقوم بها ضد "مسلمي الروهينجا"، معربا عن قلقه البالغ لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاغتيالات والمواجهات العنيفة وتدمير الممتلكات المدنية وتهجير مئات ألاف المدنيين في ميانمار.

من جانبها أدانت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني أعمال العنف في ميانمار، مطالبة القوات العسكرية والأمنية بالوقف الفوري لعمليات القتل وحرق المنازل التي تنفذها ضد أقلية الروهينجا.

وقالت موجريني - في كلمة ألقتها اليوم أمام البرلمان، ونقلها راديو (سوا) الأمريكي - إنه "يجب وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى 350 ألفا من الأشخاص الضعفاء في راخين بشكل عاجل من قبل المنظمات الإنسانية".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم دعم مالي بمبلغ 3 ملايين يورو من المساعدات، إلى جانب المساعدات التي قدمت لميانمار وبنجلاديش وبلغت قيمتها 12 مليون يورو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسلمو الروهينجا: نرفض أي مساعدة من تنظيمات إرهابية

    أخبار

  • نواب البرلمان الأوروبي يحثون سو تشي على إدانة العنف ضد الروهينجا

    أخبار

  • ارتفاع عدد الفارين من الروهينجا إلى 400 ألف

    أخبار

  • منظمة حقوقية إماراتية تستنكر سحب قطر جنسية 55 من قبيلة آل مرة

    أخبار

إعلان

a6f417d5fe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي