البرلمان الأوروبي يطالب ميانمار بوقف العنف ضد "مسلمي الروهينجا"

بروكسل - (أ ش أ):

طالب البرلمان الأوروبي، الخميس، الجيش في ميانمار بالوقف الفوري لأعمال العنف التي يقوم بها ضد "مسلمي الروهينجا"، معربا عن قلقه البالغ لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاغتيالات والمواجهات العنيفة وتدمير الممتلكات المدنية وتهجير مئات ألاف المدنيين في ميانمار.

من جانبها أدانت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني أعمال العنف في ميانمار، مطالبة القوات العسكرية والأمنية بالوقف الفوري لعمليات القتل وحرق المنازل التي تنفذها ضد أقلية الروهينجا.

وقالت موجريني - في كلمة ألقتها اليوم أمام البرلمان، ونقلها راديو (سوا) الأمريكي - إنه "يجب وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى 350 ألفا من الأشخاص الضعفاء في راخين بشكل عاجل من قبل المنظمات الإنسانية".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم دعم مالي بمبلغ 3 ملايين يورو من المساعدات، إلى جانب المساعدات التي قدمت لميانمار وبنجلاديش وبلغت قيمتها 12 مليون يورو.