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هيئة الأسرى الفلسطينيين: الأسير هيثم جرادات في وضع صحي خطير

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مصراوي Masrawy

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الأسير هيثم جرادات في وضع صحي خطير

07:29 م الخميس 14 سبتمبر 2017

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الأسير هيثم جرادات في وضع صحي خطير

الأسير هيثم جرادات

رام الله - (أ ش أ):

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين كريم عجوة، والذي أنهى زيارته بعد، ظهر اليوم الخميس، للأسير الجريح الطفل هيثم جرادات ( 14 عاما ) من بلدة سعير قضاء الخليل، والذي يرقد حاليا في مستشفى "شعاري تصيدق"، بأن حالته خطيرة جدا، حيث خضع لعملية جراحية وتم قص جزء من أمعائه.

وأوضح عجوة في بيان صحفي أن جردات موجود حاليا في قسم العناية المكثفة في المستشفى، وأن الطاقم الطبي المتابع لحالته أبلغوه أن وضعه الصحي خطير جدا.

وأضاف عجوة "الطفل جرادات أصيب برصاصه بالظهر وخرجت من البطن، وقد خضع لعملية جراحية عاجلة، وهو الآن يفتح عينيه ويسمع، ولكنه تحت أجهزة التنفس، ويديه مقيدتين بالسرير.

يشار إلى أن الطفل المذكور كان قد أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي يوم أمس قرب الخليل، وعقدت اليوم جلسة تمديد توقيف له في المحكمة العسكرية في "عوفر"، وتم تمديده 11 يوما، علما بأن الجلسة عقدت دون حضوره نظرا لوضعه الصحي، وهو طالب مدرسة في الصف الثالث الإعدادي.

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مصراوي Masrawy

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