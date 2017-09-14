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اقتصادي: الاحتياطي النقدي جزء منه «قروض» وفي عهد مبارك كان ملكا للدولة

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اقتصادي: الاحتياطي النقدي جزء منه «قروض» وفي عهد مبارك كان ملكا للدولة اقتصادي: الاحتياطي النقدي جزء منه «قروض» وفي عهد مبارك كان ملكا للدولة

التحرير

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قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع في تتحسن، لافتًا إلى أننا نسير في الطريق الصحيح، وذلك طبقًا للأرقام التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالي.

أضاف بدرة، خلال مداخلة لبرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينمو وبدأ يحقق احتياجات الدولة المصرية، موضحًا أنه رغم كل ذلك فلا يجب مقارنة الأوضاع بما كانت عليه قبل عام 2011.

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تابع: «كان لدينا احتياطي نقدي أجنبي 36 مليار دولار، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهذا الرقم كان المُعلن، ونعلم جميعًا أن هناك أرقام تكون معلنة وأخرى مخفية بحكم الاقتصاديات، ومع ذلك كانت هذه الأموال ملك للدولة كاملة».

واصل: «الآن الاحتياطي النقدي جزء منه قروض، وهي واجبة السداد، وجزء منها ملك للدولة أيضًا وليس قروض، إحنا بنطرح سندات كل فترة بالأسواق العالمية بتجيبلنا فلوس أخرها 7 مليار دولار.. عايز أقول إن القروض ماتقلقش، لكن الأهم التسديد حتى يتحسن وضعنا الائتماني، وإن البلد تفضل تشتغل».

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التحرير

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