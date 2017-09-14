بكري: ما قاله عمرو موسى عن طعام عبد الناصر «كذب»

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن ادعاء عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، خلال سيرته الذاتية «كتابيه»، التي طرحها مؤخرًا؛ أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان يستورد طعام خاص بنظام التخصيص الذي يتبعه، من سويسرا؛ لا أساس له من الصحة.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، «أنا أول مرة حقيقي أسمع إن عبد الناصر كان بيرسل مندوب يجيبله أكل من سويسرا، هذا لم يحدث ولم يُرو تاريخيًا.. الاستخبارات الأمريكية حينما بحثت وراء ناصر قالوا الكلمة الشهيرة إنهم لم يجدوا له رذيلة».

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تابع: «عبد الناصر كان طعامه الجبن والخيار، باعتراف كل من عايشه، أصبح الآن كان بيجيب أكله من سويسرا، كيف ذلك؟ ناصر كان بسيطًا في حياته وأكله وملابسه، لم يكن يسعى أن يكون مختلفًا عن الشعب، عاش مع الناس، ورحل وهو يدافع عن مبادئه».