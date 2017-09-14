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رسميًا.. السماح للتونسيات بالزواج بغير المسلمين

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مصراوي Masrawy

رسميًا.. السماح للتونسيات بالزواج بغير المسلمين

07:24 م الخميس 14 سبتمبر 2017

رسميًا.. السماح للتونسيات بالزواج بغير المسلمين

سعيدة قراش

(مصراوي)

قالت سعيدة قراش، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية، إنه تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، وفقًا لما أوردته صحيفة "الجريدة" التونسية، الخميس.

وتوجهت قراش، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، بالتهاني إلى نساء تونس على خلفية إلغاء منشور 1973.

ويعني إلغاء منشور 1973 وكل النصوص المتعلقة به، السماح للمراة التونسية بالزواج من غير المسلم، حيث أن المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 يمنع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبرًا ذلك إجراء غير قانوني، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

يشار إلى أن نبأ إلغاء منشور 1973 لقى ترحيبًا من الكاتب الصحفي التونسي هادي يحمد، الذي علق عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" واصفًا تلك الخطوة بأنها " إلقاء حجرة أخرى في البركة الراكدة منذ قرون".

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مصراوي Masrawy

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