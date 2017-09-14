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بعد أزمة استمرت 20 عامًا.. مجلس الزمالك ينهي أزمة تراخيص النادي النهري

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بعد أزمة استمرت 20 عامًا.. مجلس الزمالك ينهي أزمة تراخيص النادي النهري بعد أزمة استمرت 20 عامًا.. مجلس الزمالك ينهي أزمة تراخيص النادي النهري

التحرير

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نجح مجلس إدارة برئاسة مرتضى منصور في إنهاء أزمة النادي النهري والتي قاربت على 20 عامًا وبالتحديد منذ عام 1997 من خلال استخراج كافة التراخيص القانونية للحفاظ على حق الكيان الأبيض في الأرض والتي كانت ستسحب من النادي خلال الفترة الأخيرة لولا التحركات والمجهودات المبذولة من المجلس الحالي لإنهاء تلك الأزمة واستخراج جميع التراخيص بشكل قانوني للحفاظ على أرض النادي النهري .

وأوضح مجلس الإدارة عبر الموقع الرسمي أن النادي النهري تم بناءه على دورين على أعلي مستوى وسيكون تحفه معمارية للكيان الأبيض ، وسيتم خلال الايام المقبلة افتتاحه ليضاف لسلسلة انجازات المجلس في تطوير المنشآت والبنية التحتية للنادي.

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وكشف مجلس إدارة الزمالك أن أرض النادي النهري للنادي ظل لسنوات طويلة بدون أي تراخيص قانونية وبالتحديد من سنه 1997 أي ما يقرب من 20 عاما بالتمام والكمال ، ولم يكن لدي إدارات النادي السابقة أي أوراق قانونية تؤكد امتلاكهم لأي تراخيص وكانت تمارس سياسة المماطلة، وكادت الأرض تسحب من النادي لولا التحرك السريع من المجلس الحالي لحل الأزمة مع الحي والجهات المعنية للحفاظ على حق النادي .

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التحرير

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