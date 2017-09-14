«ركلات الجزاء» تضع المصري على قمة الدوري

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تمكن فريق المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز على نظيره بتروجت بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

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ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي للفريق البورسعيدي خلال في مشواره في بطولة الدوري العام ليصل للعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من مبارتين.

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب البوركيني بانسيه من ركلة جزاء في الدقيقة 79 بعد لمس الكرة باليد من مصطفى شبيطة لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء.

ويحتل المصري صدارة ترتيب جدول الدوري بعد فوزه في اللقاء السابق على وادي دجلة بنفس النتيجة ومن ركلة جزاء أيضًا وحافظ على شباكه نظيفه في اللقائين.