درس خصوصي للاعبي الأهلي في الضربات الثابتة

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خصص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبة خاصة للاعبي الفريق، على هامش الكران الجماعي، الذي يشهده ملعب مختار التتش.

وجاءت الفقرة بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، فريق دفاعي وفريق هجومي، وشرح كيفية الانتهاء من المواجهات المباشرة وموقف واحد على واحد بشكل سليم، وأوقف المدير الفني للقلعة الحمراء المران عدة مرات لتعديل تحركات اللاعبين في حالتي الهجوم والدفاع.

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كما خصص البدري فقرة خلال المران الجماعي، لتدريب اللاعبين على تنفيذ الضربات الثابته، وتوقف المران لتصحيح مركز كل لاعب داخل منطقة الجزاء من أجل تنفيذ الضربات الثابته بشكل صحيح، بالإضافه لتصحيح بعض تحركات اللاعبين.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، في تمام السابعة مساء السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.