24 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه والمرشحة لخوض مباراة الترجي التونسي، والمقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية في إطار دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 24 لاعبًا..

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

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خط الدفاع: سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ.

خط الهجوم : وليد أزارو، عماد متعب، جونيور أجايي.