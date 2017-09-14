بعد عام.. "أمن الشرقية" يستعيد سيارة مُبلغ بسرقتها

الشرقية – فاطمة الديب:

استعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، سيارة مُبلغ بسرقتها منذ حوالي عام، من دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط السيارة رقم 5836 "ف س" نصف نقل ماركة "شيفروليه" بقيادة المدعو "سعيد.ص..ش.غ" عاطل، مُقيم بصان الحجر.

بالاستعلام الأمني والتراخيصي، تبين أن السيارة المضبوطة مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 14931 جنح ثان أكتوبر لسنة 2016.

جرى التحفظ على المتهم والسيارة المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9064، جنح أولاد صقر، لسنة 2017.