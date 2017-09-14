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مسلمو الروهينجا: نرفض أي مساعدة من تنظيمات إرهابية

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مصراوي Masrawy

مسلمو الروهينجا: نرفض أي مساعدة من تنظيمات إرهابية

07:16 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مسلمو الروهينجا: نرفض أي مساعدة من تنظيمات إرهابية

الروهينجا

نايبيداو - (أ ش أ): 

أعلن مقاتلون ينتمون لـ"مسلمو الروهينجا" الذين يمثلون أقلية في تتعرض لاضطهاد ومذابح في ميانمار عن رفضهم لأية مساعدة من منظمات وجماعات إرهابية دولية بعد الدعوة التي وجهها تنظيم "القاعدة" الإرهابي برغبته في إرسال مساعدات مالية وعسكرية إليهم.

ويطلق هولاء على أنفسهم جيش إنقاذ روهينجا "أراكان". وذكرو - في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه ليس لديه أية علاقات مع تنظيم القاعدة أو داعش الإرهابي أو أي مجموعة إرهابية دولية، وإنه لا يرغب في أن تتدخل هذه المجموعات في النزاع في أراكان.

وأوضح البيان أن مقاتلي الروهينجا يرفضون بشكل واضح هذه المساعدة، وطالب دول المنطقة باعتراض ومنع دخول إرهابيين إلى ولاية راخين"، معتبرين أن دخولهم يفاقم الوضع.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد دعا في وقت سابق السلطات في ميانمار بوقف العمليات العسكرية والعنف ضد المدنيين، مناشدا بتيسير وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة.

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مصراوي Masrawy

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