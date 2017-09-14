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بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي بخبراء هولنديين في حماية الشواطئ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي بخبراء هولنديين في حماية الشواطئ

07:01 م الخميس 14 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفدًا من خبراء هولنديين في مجال حماية الشواطئ، وذلك لبحث رؤيا المحافظة والجهات المختلفة بخصوص مشروع حماية وتطوير شواطئ المحافظة.

ورحب "الغضبان" بالتعاون مع الجانب الهولندي في مجال حماية الشاطئ، لما يضمه من خبراء على أعلى مستوى في هذا المجال، وطالبهم بوضع رؤيتهم حول أعمال تطهير بحيرة المنزلة، والاستفادة من خبراتهم في تطهير وتطوير واحدة من أكبر البحيرات.

وأكد المحافظ، أن هناك دراسات متكاملة لتطوير موانئ بورسعيد تجري بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

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