بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي بخبراء هولنديين في حماية الشواطئ
بالصور.. محافظ بورسعيد يلتقي بخبراء هولنديين في حماية الشواطئ
07:01 م الخميس 14 سبتمبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- "التعليم العالي": الكتاب الجامعي غير ملزم.. وقريبًا سيكون
بورسعيد - طارق الرفاعي:
التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفدًا من خبراء هولنديين في مجال حماية الشواطئ، وذلك لبحث رؤيا المحافظة والجهات المختلفة بخصوص مشروع حماية وتطوير شواطئ المحافظة.
ورحب "الغضبان" بالتعاون مع الجانب الهولندي في مجال حماية الشاطئ، لما يضمه من خبراء على أعلى مستوى في هذا المجال، وطالبهم بوضع رؤيتهم حول أعمال تطهير بحيرة المنزلة، والاستفادة من خبراتهم في تطهير وتطوير واحدة من أكبر البحيرات.
وأكد المحافظ، أن هناك دراسات متكاملة لتطوير موانئ بورسعيد تجري بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح الحضانة النموذجية بالحي الإماراتي
-
بالصور.. حملة لمصادرة الماشية من شوارع "بورفؤاد" ببورسعيد
-
بالصور.. تجمع متضرري الإسكان التعاوني أمام محكمة القضاء الإداري في
-
بالصور- محافظ بورسعيد: لا تستر على الفاسدين مهما كانت مواقعهم
إعلان
إعلان