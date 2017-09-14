بالصور- "التعليم العالي": الكتاب الجامعي غير ملزم.. وقريبًا سيكون إلكترونيًا

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جميع الجامعات المصرية أنهت استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، الأسبوع المقبل، حيث ستبدأ جميع المحاضرات في اليوم الأول، مؤكدًا أنه جرى التنبيه على ضرورة تحية العلم في أول يوم دراسي بجميع الجامعات، لغرس الحس الوطني للطلاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بجامعة المنوفية، اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الأعلى المنعقد بإدارة الجامعة قبل إطلاق أسبوع شباب الجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الكتاب الجامعي غير ملزم للطلاب، والوزارة تسعى للكتاب الإلكتروني حتى يكون متاحًا لكل الطلاب دون تكلفة، موضحًا أن الطالب غير القادر يلجأ لصندوق التكافل الاجتماعي.

وتابع: "رفع أسعار الكتب سلبيات نسعى لإصلاحها بالتعاون مع رؤساء الجامعات".

وأوضح، أن الطالب بالكليات النظرية يكلف الدولة نحو ١٨ ألف جنيه سنويًا، ومن ٣٠ إلى ٣٥ ألف جنيه في الكليات العملية، ورغم ذلك، تعد المصاريف الدراسية ضئيلة جدًا.

وحول التعاون مع الجهات الأخرى، أكد الوزير أنه جرى عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من أجل الإبلاغ عن الأمراض الوبائية في أي مستشفيات، من أجل الحد من المخاطر التي قد تحدث بسبب ذلك.

وأضاف أنه جرى الموافقة كذلك على بروتوكول مع وزارة التخطيط لدعم وتفعيل التعاون في إعداد قوائم بيانات صحيحة للبعثات وأعضاء هيئة التدريس، وما يمكن أن يعتمد عليه في خطط التعاون بالدولة.