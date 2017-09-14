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"داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي المزدوج بالعراق

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مصراوي Masrawy

"داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي المزدوج بالعراق

06:52 م الخميس 14 سبتمبر 2017

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي ، الخميس، مسئوليته عن الهجوم المزدوج الذي استهدف مدينة (الناصرية) بمحافظة (ذي قار) وخلف 50 قتيلا و87 جريحا.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) أن بيانا نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي ذكر أن الهجمات نفذها انتحاريون استهدفوا مطعما ونقطة تفتيش ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.

كانت دائرة صحة محافظة (ذي قار) قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 87 آخرين حصيلة الهجوم المزدوج في المحافظة.

وشهدت (ذي قار) اليوم، قيام مسلحين بزي عسكري يستقلون سيارتين بالدخول إلى مطعم يقع على الطريق الدولي السريع غرب المحافظة، وإطلاق النار عشوائيا على الموجودين بداخله، ومن ثم توجهوا بعد ذلك إلى سيطرة فاصلة بين ذي قار والمثنى وأقدموا على تفجير إحدى العجلتين.

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