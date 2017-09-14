أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"داعش" بـ"دير الزور"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"داعش" بـ"دير الزور"

06:51 م الخميس 14 سبتمبر 2017

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وداعش

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على محاور واقعة في أطراف ومحيط مدينة دير الزور ومحاور آخري داخل المدينة.

و قال المرصد، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، إن الاشتباكات تركزت في محيط مطار دير الزور العسكري في محاولة من قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي تأمين المطار من خلال إبعاد تنظيم "داعش" ناريا وبشريا عن المطار، بهدف تسهيل وتأمين حركة الطيران من وإلى المطار.

وأكد المرصد، أن قوات النظام السوري تسعى إلى تأهيل مطار دير الزور لإستخدامه كقاعدة لإنطلاق الطائرات الروسية في عملياتها ضد تنظيم "داعش" على ضفاف نهر الفرات وفي مدينة دير الزور.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي المزدوج بالعراق

    أخبار

  • رئيس أركان الجيش السوري يتفقد جبهات دير الزور

    أخبار

  • الطيران العراقي يقصف خطوط إمداد داعش غربي الأنبار

    أخبار

  • سانا: الجيش السوري يسيطر على مساحات جديدة في دير الزور

    أخبار

إعلان

648ee7faef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي