اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"داعش" بـ"دير الزور"

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على محاور واقعة في أطراف ومحيط مدينة دير الزور ومحاور آخري داخل المدينة.

و قال المرصد، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، إن الاشتباكات تركزت في محيط مطار دير الزور العسكري في محاولة من قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي تأمين المطار من خلال إبعاد تنظيم "داعش" ناريا وبشريا عن المطار، بهدف تسهيل وتأمين حركة الطيران من وإلى المطار.

وأكد المرصد، أن قوات النظام السوري تسعى إلى تأهيل مطار دير الزور لإستخدامه كقاعدة لإنطلاق الطائرات الروسية في عملياتها ضد تنظيم "داعش" على ضفاف نهر الفرات وفي مدينة دير الزور.