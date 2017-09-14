بالصور- تشادية تشكر "مصر للطيران" لمساعدتها في الولادة على رحلة بنجامينا

سعفان: العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها

كتب- طه عبيد:

تقدمت الراكبة عائشة جدة، المسافرة على رحلة "مصرللطيران" من القاهرة إلى نجامينا، بالشكر لفريق عمل العلاقات العامة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، ولقوفهم بجانبها عندما شعرت الأم الولادة في صالة الترانزيت بمطار القاهرة.

تم نقل الأم إلى مستشفى مصرللطيران، ووضعت مولودة اسمتها زهرة، بعدما قام الطاقم الطبي بالمستشفى بتقديم الرعاية وتوفير كافة الاحتياجات الطبية لها.

ونظم فريق العلاقات العامة، عدة زيارات لها للاطمئنان على صحتها بالمستشفى. كما قدمت الشركة تذكرة سفر مجانية للمولودة أثناء سفر الراكبة مرة أخرى إلى تشاد بمولودتها الجديدة.