بالصور.. حملة أمنية لمدير أمن الإسماعيلية بالأكمنة الحدودية بسيناء

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تفقد اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الخميس، الأكمنة الحدودية بين المحافظة وسيناء.

جاء ذلك استمرارًا للحملات الأمنية على المنشآت الشرطية لمراجعة الخطط التأمينية وتعزيز الخدمات الأمنية بالعناصر البشرية والأدوات التقنية الحديثة.

وأجرى اللواء محمد علي جولة مرورية على الأكمنة الحدودية للإسماعيلية بمنطقة القنطرة شرق، حيث مر على كمين المثلث التابع لمديرية أمن الإسماعيلية.

كما تفقد مدير الأمن كمين بالوظة التابع لشمال سيناء، والتقى القوات المكلفين بأعمال الكمين من رجال شرطة وقوات مسلحة، وأثنى عليهم وعلى الدور العظيم الذي يقومون به في الدفاع عن أرض الوطن.