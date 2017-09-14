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مران الأهلي| «توفيق وبيكهام» يشاركان.. وباسم علي يواصل التأهيل

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مران الأهلي| «توفيق وبيكهام» يشاركان.. وباسم علي يواصل التأهيل مران الأهلي| «توفيق وبيكهام» يشاركان.. وباسم علي يواصل التأهيل

التحرير

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انتظم الثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان "بيكهام"، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى المران الجماعي بعد تغيبهما عن التدريبات بسبب انضمامهم لفريق الشباب لخوض أول مباريات مواليد 98.

وانضم ثنائي الأهلي لفريق الشباب يوم الثلاثاء الماضى لخوض مباراة بتروجيت فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز والتي أنتهت بفوز الأهلي بثلاثية.

كما أدى باسم علي، الظهير الأيمن للفريق، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وذلك على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني باسم علي من كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال مران فريقه أمس الأربعاء، ويغيب باسم علي عن لقاء الترجي التونسي بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية للفريق الأحمر.

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وأدى الثنائي أحمد حمدي وأحمد ياسر الريان لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانزيوم على هامش مران اليوم.

وانضم ثنائي الأهلي لفريق الشباب يوم الثلاثاء الماضى لخوض مباراة بتروجيت فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز والتي أنتهت بفوز الأهلي بثلاثية.

ويستعد الأهلى لملاقاة الترجي التونسي فى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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