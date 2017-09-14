أول مأذونة بمصر: 50% من حالات الطلاق تحدث في لحظات الغضب

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قالت أمل سليمان، أول مأذونة في مصر والعالم الإسلامي، اليوم الخميس، إنها تمارس المهنة منذ 9 أعوام، لافتةً إلى أن وثقت نحو 300 عقد زواج في العام الواحد.

أضافت سليمان، خلال حوارها لبرنامج «عسل أبيض»، عبر فضائية «تِن»، والتي تعمل بالزقازيق، محافظة الشرقية، أنها تحاول قدر الإمكان عدم إتمام حالات الطلاق إلا في أضيق الحدود، مشيرةً إلى أن 50% من الحالات تتخذ قرار الطلاق في لحظة غضب وانفعال، ثم بعد فترة يتراجعوا عن ذلك.

تابعت «أمل»، أن من بين الحالات التي مرت عليها، زوج وزوجة قالوا لها إن الأوضاع ساءت بينهما إلى أحد رفع كلاهما السكين على الآخر أمام الأبناء، بسبب الغيرة المفرطة من الزوج.

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استكملت: «في حالة زي دي أنا اللي بقول للزوجين ماتكملوش ولازم تطلقوا.. يبقى عندنا حالة طلاق أفضل بكتير من أن يبقى عندنا بعد فترة جريمة قتل»0.