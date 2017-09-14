«النقل الثقيل» وكباري المشاة.. قنابل موقوتة على أسفلت «مصر - إسكندرية» الزراعي

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مواطنون: المسؤول ينتظر الكارثة كالعادة ثم يتحرك.. ومحافظة القليوبية: مش تبعنا وبنشيل الليلة

"كله اتظبط وبقي تمام"، العبارة التي تسمعها عقب حدوث أي كارثة، ثم تمضي الأيام وتتكرر نفس الكارثة، يعقبها نفس العبارة، وربما مع المسؤول ذاته، وهذه العبارة تكررت منذ يومين، عندما استيقظ أهالى منطقة الثلاجة والفرنواني بشبرا الخيمة، على واقعة اصطدام سيارة نقل بكوبري المشاة، وسادت حالة من الرعب بين الأهالي بسبب صوت الارتطام، وهرولت أجهزة الأمن والمحليات والطرق والكباري لإنقاذ الموقف وإعادة حركة المرور التي تعطلت لأكثر من 12 ساعة.

لكن السؤال يبقى، هل هذه الواقعة هي الأولى التي شهدتها كباري المشاة الممتدة بطول طريق مصر إسكندرية الزراعي من شبرا الخيمة وحتى بنها بنطاق محافظة القليوبية؟ الإجابة لا، فهناك نحو 17 كوبري شهد الكثير منها حوادث مماثلة على مدار السنوات القليلة الماضية دون تحرك قوي لمواجهة هذه الظاهرة، وحين يقع حادث يلقي كل من المحافظة وهيئة الطرق والكباري، المسؤولية على الآخر.

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"التحرير" ترصد أهم حوادث كباري المشاة بالطريق الزراعي على مدار السنوات الخمسة الماضية للوقوف على حجم الكارثة لعلها تصل المسؤولين.

في شهر نوفمبر من عام 2012، أنقذت العناية الإلهية مئات السيارات والمواطنين من كارثة كبرى، عندما سقط كوبري مشاة بقرية "كفر علوان" التابعة لمركز طوخ نتيجة اصطدامه بمحول كهربائي ضخم محمول على سيارة.

وأكد الأهالى وقتها أنها لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، بل تكررت أكثر من مرة دون أن تلتفت الأجهزة المعنية لحجم الكارثة.

ومضت الأيام وتكرر هذا المشهد مع كباري أخرى، أمام قرية ترسا، وميت حلفا، ومرور طوخ، بسبب سيارات النقل ذات الحمولة الكبيرة التي لا تراعي ارتفاع الكباري الواقعة على الطريق، دون جدوى من المسئولين بوضع حلول لازمة سيارات النقل أو وضع ضوابط من حيث السير والارتفاعات.

وفي شهر ديسمبر من عام 2015، شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي سقوط كوبري مشاة كفر أبو جمعة بقليوب، ما ترتب عليه شلل بالحركة المرورية للطريق، بعد وقوع أجزاء منه وحدوث ميل به بسبب اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري.

وفي شهر نوفمبر عام 2016، اصطدمت سيارة نقل مقطورة بكوبري مشاة بمنطقة أبو سنة بمدينة قليوب إثر نقلها معدات ثقيلة الوزن وأسفر التصادم عن تحريك الكوبري من مكانه وثقب كمية من زيت تشغيل المعدات من السيارة علي الطريق.

وفي شهر أبريل الماضي، شهد طريق كورنيش النيل بشبرا الخيمة، حالة من الشلل المروري، بسبب حادث تصادم سيارة نقل ثقيل محملة بسيارتين بمقدمة كوبري المشاة الواقع أمام برج الشرطة، ونجح حي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية في رفع آثار الحادث.

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ومنذ يومين، توقفت الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع، إثر اصطدام سيارة نقل بكوبري مشاة منطقة الثلاجة بشبرا الخيمة.

واستمر التكدس والارتباك لمدة تزيد عن 12 ساعة حتى تم الانتهاء من عملية الإصلاح وإعادة الكوبري إلى وضعه الطبيعي.

المواطنون القاطنون بالقرى الواقعة على الطريق الزراعي، عبروا عن غضبهم من تكرار هذه الحوادث، حيث قال أحمد عمرو، أحد أهالي قرية كفر أبو جمعة "سمعنا قبل كده إن النقل الثقيل هيتمنع من دخول الطريق الزراعي إلا في أوقات معينة، وطلع ده مجرد كلام ومفيش حاجة اتعملت وكوبري بلدنا وقع قبل كده بسبب عربية نقل ولولا ستر ربنا كان مات ناس كتير".

"عايزين مرور 24 ساعة".. هذا هو مطلب محمود إبراهيم، من أهالي شبرا الخيمة، الذي طالب بضرورة عمل نقطة مرور ثابتة بميدان المؤسسة وأخرى بنزلة الطريق الدائري، يعملان على مدار 24 ساعة لمراجعة السيارات النقل ومدى الالتزام بالحمولة المقررة قانونيًا طبقًا للتراخيص.

"كالعادة المسؤولين بيستنوا وقوع الكارثة وبعدين يتحركوا".. هكذا عبر الطوخي عبدالقادر، أحد المواطنين بقرية كفر علوان عن المأساة خاصة وأن أهالي قريته اشتكوا أكثر من مرة بسبب انخفاض منسوب الكوبري إلا أن المسؤولين تجاهلوا الأمر حتى اصطدمت سيارة بالكوبري وسقط على الطريق، وتسبب في حالة من الارتباك والفوضى حتى تم إصلاحه.

وتساءل صلاح حسب الله، أحد أهالي قرية سنديون، كيف سيكون الحال لو سقطت بلاطة الكوبري على سيارات أو اصطدمت سيارة نقل بكوبري أثناء عبور المواطنين؟ مطالبًا بوضع حل جذري لهذه الأزمة أو منع دخول النقل الطريق الزراعي وتحويل مساره للطريق الحر الجديد وتفريغ الزراعي للسيارات الملاكي والميكروباص.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى عباس، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، أن أجهزة المحافظة غير مسؤولة عن كباري المشاة الواقعة بالطريق الزراعي، وأن مسؤوليتها تقع على وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ورغم ذلك فور حدوث مشكلة بنلاقي نفسنا متورطين فيها، مستطردا "إحنا اللي بنشيل الليلة وبنحرك كل الأجهزة لإنقاذ الموقف".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، أرسل مذكرة لوزارة النقل عقب واقعة كوبري الثلاجة بشبرا للمطالبة بوضع حلول جذرية لمشاكل النقل ومراجعة كافة كباري الطريق الزراعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والمرور وضبط منسوبها بما يتماشى مع ارتفاعات أنواع سيارات النقل، وبدأت فعليا في دراسة الأمر بجدية في وضع حلول للمشكلة تبدأ بكشط وضبط الأسفلت لمسافة 100 متر قبل وبعد الكباري.