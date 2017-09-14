مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة لضبط 6 أطنان من مخلفات الدواجن

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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من مخلفات الدواجن والأحشاء والأرجل، قبل استخدامها في تصنيع منتجات من لحوم الدواجن "لانشون، وبرجر، وشاورمة"، داخل شركة الإسماعيلية للتبريدات بمنطقة نفيشة بدائرة مركز الإسماعيلية .

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد فهمي مساعده للأمن العام، يفيد بورود معلومات إلى العقيد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من مخلفات الدواجن والأحشاء والأرجل، لإعادة تصنيعها منتجات دواجن وطرحها في الأسواق مع بداية العام الدراسي الجديد بثلاجة شركة الإسماعيلية للتبريدات.

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على الفور، تم شن حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد على حسين مدير الأمن وضمت العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، ومعاونه الرائد محمد ثروت، وهريدى محمد كبير مفتشي تموين الإسماعيلية، والرائد عبد الرؤوف شاهين رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من ضبط المتهم "محمد .ع.ص"، حاصل علي بكالوريوس زراعة، داخل شركة الإسماعيلية للتبريدات بمنطقة نفيشة بدائرة مركز الإسماعيلية وبداخل الشركة كميات من مخلفات الدواجن والأرجل والأحشاء وزنت 6 أطنان.

واعترف المتهم أمام مدير الأمن أنه كان يقوم بإعادة تصنيعها عن طريق فرمها ووضع محسنات طعم وتصنيعها "شارومة، وبرجر، ولانشون دجاج"، وتوزيعها على منافذ البيع والمحلات بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي الجديد، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.