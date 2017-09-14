تغريد وسعيدة وعلياء.. أمهر الخيول العربية بمهرجان الشرقية الـ 22 (صور)

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أعلنت لجنة التحكيم بمهرجان الخيول العربية الـ 22، المُقام بأرض «الفروسية» بمدينة بلبيس في الشرقية، اليوم الخميس، النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مهارة إناث الخيول العربية المُسجلة.

وفازت المُهرة «تغريد» من مزرعة «الرحمن» بالمركز الأول في المجموعة الأولى من عمر يوم وحتى 6 أشهر، فيما جاءت المُهرة «فريال» في المركز الثاني، و«عطرية» في المركز الثالت، و«ونيسة» في المركز الرابع.

كما فازت المُهرة «سعيدة خديجة» من مزرعة «خديجة» بالمركز الأول في المجموعة الثانية، تحت سن سنة، ففيما جاءت المُهرة «جوهرة خديجة» من نفس المزرعة، في المركز الثاني، والمُهرة «حنين البستاني» من مزرعة «حارس» بالمركز الثالث، و«وردة سبحة» من مزرعة «سبحة» بالمركز الرابع، و«مُهجة العراقي» من مزرعة «لين» بالمركز الخامس.

وشهدت المجموعة الثالثة، تحت سن سنتين، فوز المُهرة «علياء لارا» من مزرعة «محمد غريب» بالمركز الأول، والمُهرة «نادرة» من مزرعة «AR stud» بالمركز الثاني، و«شادية إخناتون» من مزرعة «أحمد ياسر مهدي» بالمركز الثالث، و«هنا» من مزرعة «سما الرؤوف» بالمركز الرابع، و«ناريمان الحمد» من مزرعة «الهرميل» بالمركز الخامس، و«لؤلؤة» من مزرعة «أحمد عاطف الزاهد» بالمركز السادس، و«ردينة المُغيرات» من مزرعة «الورسان» بالمركز السابع، والمُهرة «هيماء الهاشمية» من مزرعة «أحمد عاطف الزاهد» بالمركز الثامن.

ووزعٌ اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، دروع التميز ومجسمات لـ«حصان جامح» على المتسابقين الفائزين، مشيرًا إلى أن المهرجانيشارك فيه أكثر من 40 مزرعة و120 حصان عربي من جميع محافظات الجمهورية، للتنافس في مسابقات جمال وأدب الخيل، حيث تشهد فاعليات اليوم الثاني، غدًا الجمعة، مسابقة أدب الخيل.