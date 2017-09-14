ماذا يعني الشمول المالي.. وما هي عقبات تنفيذه في مصر؟

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انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لتحالف دول الشمول المالي بمدينة شرم الشيخ، والمقرر عقده لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم من البنك المركزي برئاسة طارق عامر وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، للتباحث حول سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم.

وانعقد المؤتمر تحت عنوان "اكتشاف سُبل التنوع وتعزيز الشمول المالي"، وذلك بحضور 95 دولة وبنحو 800 مشارك من محافظى البنوك المركزية لدول التحالف ورجال أعمال بمؤسسات عالمية.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر بعرض للحالة الاقتصادية المصرية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ يؤتي ثماره، حيث أعلن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلي 36 مليار دولار، فضلا عن وصول معدل النمو الاقتصادي إلي 4.9% خلال الربع الأخير من 2016-2016، وانخفاض عجز الموازنة إلي 9.5% خلال نفس الفترة.

وأعرب شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن سعادته لاختيار مصر لاستضافة المؤتمر على أرضها، مشيراً إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية لمصر.

وأضاف أن معدلات البطالة انخفضت إلي 11.9 مقارنة بالعام الماضي الذي سجل معدلات بطالة بنسبة 12.6، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي المصري، الأمر الذي انعكس على حجم الاحتياطي الأجنبي.

ما هو الشمول المالي؟

يعرف الشمول المالي على أنه إتاحة الخدمات أو المنتجات المالية من: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، والتأمين، والتمويل والائتمان لشرائح مختلفة من الشعب، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، وذلك بجودة مناسبة وأسعار معقولة تمكنهم من التعامل مع القنوات الرسمية المالية كالبنوك، وهيئات البريد والجمعيات الأهلية، وتضمن تلك الخدمة إتاحة فرص مناسبة لكل فئات الشعب لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم، وخضوعها للرقابة والإشراف تجنباً لأي عمليات نصب أو أن يفرض عليهم رسوم مبالغ فيها.

ما أهمية الشمول المالي؟

يعتبر الشمول المالي إحدى ركائز النمو الاقتصادي، فيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، كما يساعد في تحسن مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء، ومحدودي الدخل، والمرأة، والشباب، والأطفال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ما المطلوب لتنفيذ الشمول المالي؟

يتطلب تنفيذ برنامج الشمول المالي وضع أجندة عمل بالتنسيق مع العديد من الجهات داخل الدولة، ودراسة دقيقة للخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بالفعل وإمكانية تطويرها، والسعي لتحقيق رغبات المستهلك من تلك الخدمة.

ويلعب جهاز حماية المستهلك دورًا حيويا في تنفيذ البرنامج من خلال تعزيز الثقة بين الشعب والمؤسسات المالية والمصرفية الرسمية من خلال إتاحة المعلومات اللازمة للعميل في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات، وتوفير معاملات شفافة وعادلة حول طبيعة الخدمات المصرفية المقدمة وبأسعار معقولة، وتقديم خدمات استشارية وتفعيل إمكانية تقديم الشكاوى من قبل المواطنين.

كما ينبغي أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات الادخار والتأمين ووسائل الدفع، ولا تقتصر على خدمات الإقراض، ليمتد أثر البرنامج إلى فئات أشمل، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالتوعية المالية والمصرفية للفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية.

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ما هي عقبات تنفيذ الشمول المالي في مصر؟

صرح الخبير الاقتصادي مصطفى نمرة ، بأن تطبيق الشمول المالي من الممكن أن يواجه عقبات في تنفيذه تتمثل في غياب الوعي الكافي لدى المواطنين بأهمية تلك الخطوة بالنسبة للقطاع المصرفي.

وأرجع نمرة ذلك إلي غياب الثقة بين الحكومة المصرية متمثلة في القطاع المصرفي والمواطنين، بسبب بعض التصريحات الخاطئة لدى بعض المسؤلين.

وتابع أن الإجراءات المتشدة في البنوك من الممكن أن تمثل عقبة أمام تطبيق الشمول المالي، حيث تتشدد البنوك في معرفة مصادر الأموال وفي إجراءات فتح الحسابات البنكية.

وأضاف أن ارتفاع نسبة الأمية من الممكن أن يكون عقبة أمام تطبيق تلك السياسات، خاصة أن نسبة الأمية الكتابية في مصر تصل بنحو 30%، فضلاً عن الأمية الاقتصادية والثقافية.

وشدد على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين في القرى والأماكن النائية والنوادي والمدارس، فضلاً عن التغطية إعلامية مختلفة للمؤتمر.

ما هي مبادرات البنك المركزي في هذا المجال؟

أطلق البنك المركزي أبريل الماضي مبادرة الشمول المالي بالتنسيق مع جميع البنوك العاملة في مصر وعددها "39" بنكا، تحت عنوان "حساب لكل مواطن"، ودعا البنك المركزي المصارف إلى تسهيل فتح حسابات بالبنوك للمواطنين دون حد أدنى لفتح الحساب، مشددا على ضرورة الوجود في الأقاليم والمناطق النائية والمدارس والنوادي والجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين بالمشاركة في المبادرة.

وأقام البنك عدة مبادرات لدعم الشمول المالي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها تسهيلات ائتمانية بنسبة 5%، إضافة إلى ذلك تخصيص محافظ ائتمانية بالبنوك للمشروعات متناهية الصغر، وتمويل مشروعات الصناعة والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة، فضلاً عن مبادرة التمويل العقاري التي خصصت لها البنوك ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة المحمول.

من جهة أخرى أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد ، أن البنك قام بتمويل 17 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه ضمن خطة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن فتح 81 ألف حساب بنكي خلال الأسبوع الأول من مبادرة الشمول المالي.

وأضاف أن 32% فقط من المواطنين يملكون حسابات بنكية، مشيراً إلى ضرورة زيادة تلك النسبة من خلال مبادرات المركزي وسياسات الإصلاح المصرفي.

كما أشار إلى أن حجم الإقراض والائتمان من البنوك يتراوح بين 40 و45 % من إجمالي المحفظة المالية للبنوك.