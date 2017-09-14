«دعم مصر»: السيسي طمأن الشعب أن مصر تسير في الطريق الاقتصادي الصحيح

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أكد ائتلاف دعم مصر برئاسة محمد السويدى، رئيس الائتلاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته المهمة والشاملة أمام مؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ، وضع الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية أمام الحقائق الكاملة بشأن مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر، وطمأن الشعب على أن مصر تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح.

وأكد صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم الائتلاف، أن الرئيس السيسى كان واضحا وصريحا للغاية فى جميع القضايا التى استعرضها فى كلمته بالمؤتمر الذى حضره وفود من أكثر من 95 دولة بالعالم، ووجه "حسب الله" التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى لا ينسى الشعب المصرى، سواء كان خارج مصر أو داخلها، مشيدا بتأكيد السيسى أمام وفود العالم فى هذا المؤتمر أن الجندى الحقيقى المجهول فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى هو الشعب المصرى.

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وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسى أمام المؤتمر أن الشعب المصرى يخوض بشرف معركتين فى منتهى الأهمية، المعركة الأولى ضد الإرهاب بصدق وقوة ليس للدفاع عن دولته، ولكنه يخوض هذه الحرب نيابة عن العالم، ويخوض المعركة الثانية وهى معركة التنمية، لهو دليل على قدرة مصر بقيادتها الحكيمة وجميع مؤسساتها وفى مقدمتها الجيش والشرطة، ومن قبل كل ذلك شعبها العظيم على تحقيق الانتصار فى مكافحة الإرهاب، وفى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد.