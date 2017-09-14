تعاون بين الرقابة الإدارية والتعليم و5 شركات لتوفير العمالة الماهرة للدولة

القاهرة- (أ ش أ):

وقعت هيئة الرقابة الإدارية، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة من الشركات وهي: الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وشركة السعداء للمقاولات وذلك لتوفير عمالة ماهرة للبلاد.

وذكر بيان أصدرته الهيئة، اليوم الخميس، أن البروتوكول يتضمن قيام هذه الشركات بتدريب الطلبة في مواقع التدريب والإنتاج على نظام التعليم والتدريب المزدوج على أن يتم تطبيق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمهنة المطبقة داخل المؤسسة التدريبية طبقا لما هو معمول به بنظام التعليم والتدريب المزدوج يومين للدراسة النظرية بالمدرسة وأربع أيام في موقع التدريب بالشركة أو المصنع.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير أعداد الطلبة التي رغب الطرف الثاني في تدريبهم، وتلتزم الشركات بتدريب الطلبة طبقا للمهارات المراد التدريب عليها على أن يتم صرف مصروف جيب مقابل التدريب لكل متدرب شهريا.

ويأتي البروتوكول في إطار تبني الحكومة المصرية برامج إصلاح التعليم والتدريب المهني المزدوج لتوفير عمالة ماهرة للبلاد تكون قادرة ومستعدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة والمتطلبات الناتجة عن تكامل مصر مع الأسواق الدولية.