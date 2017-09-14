أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التعليم العالي يكرم رؤساء الجامعات بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التعليم العالي يكرم رؤساء الجامعات بالمنوفية

06:34 م الخميس 14 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    0404efd3d3.jpg

  • عرض 5 صورة

    970501a300.jpg

  • عرض 5 صورة

    74957b6571.jpg

  • عرض 5 صورة

    f63cff022f.jpg

  • عرض 5 صورة

    7146f09dec.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وزير التعليم العالي: دراسة المناهج الدراسية لتطابق المعايير الدولية

الألبوم التالى

بالصور.. وزير التعليم العالي: دراسة المناهج الدراسية لتطابق المعايير

المنوفية - مروة فاضل:

كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، رؤساء الجامعات المشاركين بفاعليات أسبوع الجامعات الحادي عشر، الذي تنظمه جامعة المنوفية في الفترة من 14 - 19 من سبتمبر الجاري .

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة المجلس الأعلى للجامعات، والتي أقيمت على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات، وبحضور الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة.

وأعطى الوزير درع جامعة المنوفية لرؤساء الجامعات، تكريمــًا لمشاركتهم الفعالة بالأسبوع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وزير التعليم العالي: دراسة المناهج الدراسية لتطابق المعايير

    أخبار

  • تامر حسني يحيي حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • المنوفية تحصل على المركز الأول في مسابقتين بأسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • بدء جلسة المجلس الأعلى للجامعات بالمنوفية بحضور وزير التعليم العالي

    أخبار

إعلان

cb5ce1a74e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي