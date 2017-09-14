بالصور.. وزير التعليم العالي يكرم رؤساء الجامعات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، رؤساء الجامعات المشاركين بفاعليات أسبوع الجامعات الحادي عشر، الذي تنظمه جامعة المنوفية في الفترة من 14 - 19 من سبتمبر الجاري .

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة المجلس الأعلى للجامعات، والتي أقيمت على هامش فعاليات أسبوع شباب الجامعات، وبحضور الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة.

وأعطى الوزير درع جامعة المنوفية لرؤساء الجامعات، تكريمــًا لمشاركتهم الفعالة بالأسبوع.