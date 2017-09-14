بالصور.. وزير التعليم العالي: دراسة المناهج الدراسية لتطابق المعايير الدولية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن هذا العام يرفع شعار "عام الالتزام".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، اليوم الخميس، بجامعة المنوفية، على هامش احتفالات جامعة المنوفية بانطلاق أسبوع شباب الجامعات.

وأعلن عبد الغفار، أن المجلس انتهى إلى العديد من التوصيات، منها أهمية مخاطبة الجهات المختصة عن صياغة المناهج الدراسية لتتلاءم بشكل كبير مع مناهج كبرى الجامعات، على أن تتطابق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.

فيما دعا رئيس جامعة المنوفية، الدكتور معوض الخولي، إلى المشاركة الفاعلية والإيجابية لشباب الجامعة في مؤتمر الشباب والمزمع انعقاده في التاسع من نوفمبر المقبل بمدينة السلام بشرم الشيخ، معلنًا أن المجلس انتهى بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التخطيط لميكنة البيانات والإحصائيات بالجامعات المصرية.