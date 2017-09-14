مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي شخص مصرعه وأصيب شقيقه، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل، اليوم الخميس، بالطريق السريع بنجع أبو حسونة، التابع لمنشأة العماري بالأقصر.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا، من اللواء إبراهيم مبارك رئيس المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "عبد الله.ج" 17 سنة، وإصابة شقيقه عبد الرحمن 14 سنة، إثر تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كانا يستقلانها.

نقلت سيارة إسعاف المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي، فيما جرى إيداع المتوفى مشرحة مستشفى الأقصر العام.