أخبار عاجلة

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم بالأقصر

06:19 م الخميس 14 سبتمبر 2017

مصرع شخص وإصابة شقيقه في حادث تصادم بالأقصر

أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

لقي شخص مصرعه وأصيب شقيقه، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل، اليوم الخميس، بالطريق السريع بنجع أبو حسونة، التابع لمنشأة العماري بالأقصر.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا، من اللواء إبراهيم مبارك رئيس المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "عبد الله.ج" 17 سنة، وإصابة شقيقه عبد الرحمن 14 سنة، إثر تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كانا يستقلانها.

نقلت سيارة إسعاف المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي، فيما جرى إيداع المتوفى مشرحة مستشفى الأقصر العام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط زعيم تشكيل عصابي تخصص في سرقات متنوعة بالأقصر

    أخبار

  • بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 2 في حادث تصادم بالفيوم

    أخبار

  • مصرع وكيل وزارة بالدقهلية وإصابة زوجها وحفيدها في حادث تصادم بالفيوم

    أخبار

  • مصرع عامل وإصابة آخرين في حادث تصادم بالفيوم

    أخبار

إعلان

abdbeec4e4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي