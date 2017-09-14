"الجنايات" تبرئ مصور صحفي ضُبط أثناء إجرائه تحقيق عن "تجارة المخدرات"

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة "ف. ق"، مصور بإحدى القنوات الفضائية من اتهامه بتعاطي والإتجار في المواد المخدرة.

كانت محكمة جنايات (أول درجة) قضت بحبس المتهم وآخر غيابيًا 6 سنوات بعد إلقاء القبض عليهما بمنطقة السلام.

وتقدم المحامي وليد سعد، دفاع المتهمين، بطلب لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية.

وقال "سعد" في تصريحات لمصراوي، إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المصور ومعد بأحد البرامج الفضائية، أثناء إجرائهما تحقيق حول "تجارة المخدرات" وعقب انتهائهما من عملهما وتصوير "دولاب مخدرات" بمنطقة أبو زعبل بالسلام، تم القبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة.