إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس - القاهرة

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب خمسة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق السويس – القاهرة، ونقلت سيارتا إسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي، بالسويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بالحادث، وتبين أن سيارة تحمل لوحات رقم 59521 ملاكي القليوبية، انقلبت بالكيلو 61 قرب طريق مطار القاهرة.

وقال مصدر طبي بمستشفى التأمين الصحي: "إن الحادث أسفر عن إصابة كل من: مصطفى كامل محمود، 36 سنة، ورفعت فرغل محمد، 56 سنة، مقيم سوهاج، ووليد مجدي عبد الحميد، 33 سنة، ومحمد أحمد سليمان، 36 سنة، وجمعة رجب جمعة".

وأضاف المصدر، أن المصابين الخمسة حالتهم مستقرة ويعانون كدمات وسحجات، وتماثلوا للشفاء وسيغادرون المستشفى خلال ساعتين.