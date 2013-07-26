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قادة في الجيش السوري الحر يحضرون ندوة في تركيا

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قادة في الجيش السوري الحر يحضرون ندوة في تركيا قادة في الجيش السوري الحر يحضرون ندوة في تركيا

كتب : الأناضول منذ 2 دقيقة

حضر بعض قادة الجيش السوري الحر ندوة، نظمها وقف "بلبل زاده" للثقافة والتضامن في مدينة "غازي عنتاب"، الواقعة في جنوب تركيا، حيث ناقش المجتمعون تطورات الوضع في سوريا وانعكاساتها على الجانب التركي.

وأفاد "توفيق شهاب الدين" قائد لواء نور الدين زنكي التابع للجيش الحر، أن الشعب والتراب السوري سيبقيان موحدان، مؤكدًا على أن العرب والأكراد والتركمان يقاتلون جنبًا إلى جنب، واعترف بوجود بعض الأخطاء من جانب الجيش الحر، إلا أنه أوضح أنهم يحاولون تلافيها وأنهم استطاعوا توحيد قواتهم تحت راية واحدة.

ونفى شهاب الدين أن تكون الولايات المتحدة تسعى لتسليح المعارضة، على الرغم من مصادقة مجلس الشيوخ على تقديم الإدارة الأمريكية، السلاح للمعارضة السورية، وبين أن الولايات المتحدة لا تسعى لإسقاط الأسد بل راضية على استمرار الوضع على ما هو عليه.

ومن جهته، قال العقيد "عبد الجبار العقيدي" رئيس المجلس العسكري في حلب، إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يعتبر جزءًا من شبيحة النظام، مؤكدًا على وحدة الأعراق في سوريا في مواجهة القمع الذي يمارسه النظام السوري، وأوضح العقيدي أن المعارضة لن تسمح بإنشاء أي كيان في شمال سوريا يؤدي إلى تقسيم البلاد.

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