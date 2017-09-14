مصدر قضائي: فريال قطب رئيسًا للنيابة الإدارية

كتب - عمرو علي:

قال مصدر قضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختار المستشارة فريال قطب رئيسةً للنيابة الإدارية، خلفًا للمنتهية ولايتها المستشارة رشيدة فتح الله التى بلغت سن التقاعد.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن رئيس النيابة الإدارية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية السبت المقبل أمام رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية.

كانت النيابة الإدارية رشحت 3 أعضاء لرئاسة الهيئة من بين أقدم الأعضاء وهن سامية المتيم، وفريال قطب، وسماء زمزم على التوالي.

يذكر أن تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد، يُلزم الهيئات القضائية الأربعة (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمة النقض)، بإرسال 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية.