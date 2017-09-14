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محكمة تونسية تلغي حكما بسجن وزير سابق وتغريمه 750 مليون دولار

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مصراوي Masrawy

محكمة تونسية تلغي حكما بسجن وزير سابق وتغريمه 750 مليون دولار

05:50 م الخميس 14 سبتمبر 2017

محكمة تونسية تلغي حكما بسجن وزير سابق وتغريمه 750 مليون دولار

محمد فاضل عبدالكافي

تونس (أ ش أ)

قضت المحكمة الابتدائية في تونس بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المستقيل محمد فاضل عبدالكافي، تتعلق بمخالفة قوانين الصرف في البلاد.

وقال سفيان السليطي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إن المحكمة قضت بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر في حق وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالإنابة المستقيل من حكومة يوسف الشاهد، والحكم بانقضاء الأجل الزمني لنظر الدعوى.

كان القضاء التونسي قد أصدر حكما في نوفمبر 2014، يقضي بسجن عبد الكافي لمدة شهر وتغريمه مليار و800 ألف دينار (750 مليون دولار)، في قضية تتعلق بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى أحد فروع شركة كان يديرها بالخارج لرفع رأسمالها وهو ما نفاه عبدالكافي وتقدم على إثره باستقالته من حكومة يوسف الشاهد.

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